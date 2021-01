Rimini, il punto sulle vaccinazioni: prima gli over 80, si cerca di accelerare

Attualità

| 13:32 - 15 Gennaio 2021

La regione Emilia Romagna vuole accelerare sulle vaccinazioni, partendo da febbraio con le somministrazioni agli Over 80. Anche Rimini si deve organizzare per la seconda fase della campagna vaccinale: la Fiera di Rimini sarà mantenuta come punto di riferimento, ma, grazie alle modalità più agevoli di conservazione dei vaccini di Moderna, saranno allestiti vari punti di somministrazione nei diversi centri anziani del comune di Rimini. "Locali che garantiscono sia una facile accessibilità da parte dei cittadini, essendo vicini alle zone più abitate e servite, sia una distribuzione diffusa capace di coprire le diverse aree del territorio", spiega il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi. Il Comune di Rimini è pronto anche a implementare il personale, supportando l'Ausl, attraverso propri dipendenti da utilizzare per gestire spazi e richieste. Inoltre si sta procedendo con l'arruolamento di medici in pensione e dentisti per somministrare i vaccini.