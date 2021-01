Stadio del nuoto di Riccione, il Comune accusa la Polisportiva: "chiarimenti sul bilancio"

Attualità

Riccione

| 13:20 - 15 Gennaio 2021

Stadio del nuoto di Riccione, la piscina esterna.



L'amministrazione comunale di Riccione risponde in una nota alle accuse della Polisportiva Comunale, spiegando di aver "congelato" la rata del contributo che doveva essere versato a ottobre, in attesa di avere chiarimenti sul bilancio della Polisportiva, relativamente ad alcune inesattezze dello stesso. L'amministrazione comunale spiega di non voler entrare "nelle controversie di una società privata qual è la Polisportiva, ASD società sportiva dilettantistica, a tutti gli effetti una società privata", ma come ente pubblico, in base alla normativa vigente, "non può procedere alla liquidazione dell'ultima rata del contributo senza aver ottenuto delucidazioni circa i conti e il bilancio", pena un richiamo della Corte dei conti. L'amministrazione comunale annuncia una lettera al presidente della Polisportiva Solfrini per chiedere conto dell'imminente default e delle numerose dimissioni di consiglieri, ribadendo "l'importanza dello Stadio del nuoto che è e rimane un bene di proprietà pubblica, costato investimenti di denaro da parte di tutta la comunità dei riccionesi e su cui si fonda tanto della vita sociale, sportiva e lavorativa della città".