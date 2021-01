Super bonus 110%: comune di Rimini potenzia i propri uffici per risposte celeri ai cittadini

Attualità

Rimini

| 13:11 - 15 Gennaio 2021

Il Comune dI Rimini potenzia i propri uffici per potenziare l'accoglimento delle pratiche e accelerare le risposte ai cittadini e alle imprese, in merito al Bonus edilizia del 110%. Crescono le domande e l'amministrazione comunale invia rassicurazioni sul potenziamento del personale e sull'adeguamento tecnologico, in primis spostando il personale al servizio dello sportello unico dell'edilizia e in secondo luogo accelerando sulla digitalizzazione dell'archivio. Nel contempo l'amministrazione comunale, in seno all'Anci, ha sottoscritto un'appello al governo per snellire la procedure burocratiche. Tuttavia da Rimini parte il monito: "anche i Comuni devono orientare la loro organizzazione nella gestione più efficace di questa ondata di lavoro, che poi è un’ondata di fiducia nella ripresa attraverso il beneficio comune del miglioramento del patrimonio edilizio privato", spiega l'assessore Anna Montini.