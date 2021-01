Cattolica: riaperto il bando per i contributi economici emergenza Covid

Attualità

Cattolica

| 13:00 - 15 Gennaio 2021

Palazzo Mancini, sede del municipio di Cattolica.



Con il Decreto Legge 154/2020 "ristori ter", il governo ha messo a disposizione di tutti i comuni un fondo di solidarietà alimentare, da erogare alle famiglie che si trovano in uno stato di disagio socio-economico, a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19. Il Comune di Cattolica, pur avendo già erogato il beneficio al 100% dei precedenti aventi diritto, ha ancora a disposizione risorse sul Fondo di solidarietà alimentare: per tale ragione, ha stabilito la riapertura dell’avviso pubblico in favore dei cittadini residenti che si trovino temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. Le famiglie interessate, che non siano già state beneficiarie di contributi nel mese di dicembre 2020, possono presentare la domanda di ammissione al contributo utilizzando l’apposito modulo. I contributi saranno erogati alle famiglie che rispettano i requisiti di ammissione, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e sino ad esaurimento del Fondo: e' consentita la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo famigliare.



Sarà possibile presentare domanda unicamente a partire da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a martedì 26 gennaio 2021 (La modulistica è reperibile al seguente link: https://bit.ly/2LSWPvO). Per avere informazioni sulla compilazione del modello o prendere un appuntamento per la consegna a mano: Servizi social, sede in Piazzale Roosvelt, 5 (a fianco dei Vigili urbani). È possibile, inoltre, chiamare il numero telefonico 0541 966 514 oppure 0541 966 677 dal lunedì al venerdì con orario 9.00 – 13.00, martedì e giovedì 15.00 – 18.00. Via email all'indirizzo: servizisociali@cattolica.net.