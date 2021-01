Marignano: oltre 6000 euro donati per l'emergenza Covid da cittadini e associazioni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:56 - 15 Gennaio 2021

Giornata del dono a San Giovanni in Marignano (foto di repertorio).



La scorsa primavera l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano ha istituito un conto corrente dedicato all’emergenza Covid, destinando un capitolo del bilancio comunale a una raccolta fondi a favore della popolazione maggiormente in difficoltà. Per ciò che concerne il 2020, sono stati raccolti 6211 euro: 1.936,00 euro sono provenienti dalle donazioni di una dozzina di cittadini, 500 euro dall'Azienda Rottam Ittica, mentre sono 3.775,00 gli euro raccolti dall’associazionismo e in particolare dalle realtà: Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano, Davide Pacassoni odv, Leo Club Valle del Conca, Partito Democratico, Avis sez. San Giovanni in M., Scuolinfesta e Istituto Comprensivo Statale, Nuova Polisportiva A. Consolini.



Per quanto riguarda la destinazione di risorse, con i primi € 2.686,00 si è stabilito di acquistare pacchi alimentari (già distribuiti la scorsa primavera) e buoni spesa (distribuiti con la manovra “Obiettivo Famiglia”).



Le ulteriori risorse verranno destinate a progetti similari o che saranno individuati nell'evoluzione della situazione. Una parte rilevante dell'importo sopra specificato è relativo al periodo natalizio, un momento particolare, che per San Giovanni ha coinciso con gesti di grande solidarietà. Accanto alle donazione economiche, tantissimi sono stati materiali e generi di prima necessità donati, anche grazie alla costante collaborazione con la Caritas interparrocchiale. "Inoltre siamo davvero soddisfatti della risposta dell’Associazionismo, che nonostante non si sia svolta la Giornata del Dono nella modalità tradizionale, ha pensato comunque di sostenere l’iniziativa del conto corrente comunale", conclude l'amministrazione comunale in una nota.



La raccolta prosegue anche per il 2021. Essendo cambiato il Tesoriere comunale dal mese di gennaio, si è modificato anche l’Iban del conto:



IBAN : IT 53R 06230 68000 000057050649

Banca: Credit Agricole Italia

Filiale San Giovanni in Marignano

Causale: Covid 19 Sostegno alla popolazione.