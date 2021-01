Superenalotto, a Rimini centrata la cinquina da 37 mila euro

Attualità

Rimini

| 11:43 - 15 Gennaio 2021



Il SuperEnalotto bagna la riviera romagnola e fa contento un giocatore di Rimini. Nell’estrazione di giovedì 14 gennaio è stato centrato un cinque da 37.292,13 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria 136 di Andrea Castellani.



Il jackpot continua la sua marcia tanto che in palio, nella prossima estrazione, ci saranno 92,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia-Romagna l’ultimo jackpot centrato risale a settembre con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.