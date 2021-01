Calcio D, per il Prato l'attacante under Rossi scuola Inter. Mirino su bomber Carbonaro

Sport

Rimini

| 11:28 - 15 Gennaio 2021

Il Prato si muove ancora sul fronte offensivo. Arriva il giovane Kevin Rossi, attaccante friulano classe 2001, cresciuto nel Settore Giovanile dell'Inter, rilevato in prestito dal Cittadella. a titolo temporaneo dal Cittadella. Va via l’ex Rimini Raffele Ortolini (9 presenze, una rete nella sua parentesi laniera) al Lornano Badesse, formazione militante nel girone E del campionato di serie D.

Ma a quanto pare non è finita qui. Mirino su Paolo Carbonaro, classe 89, ora al Messina, dieci gol l'anno scorso col club siciliano e una lunga carriera in serie C - Aversa, Vigor Lamezia, Hinterreggio le ultiem piazze - e poi in D (il top 12 gol a Venezia nel 2015-2016, 7 all'Altovicentino, 8 in due stagioni alla Fogore Caratese). Col Real Forte Querceta si sta allenando il difensore Massese Andrea Coda, già in A con Empoli, Udinese, Parla, Livorno Sampdoria e Pescara), nella scorsa stagione al Gubbio. Ma su di lui c’è anche l’Aglianese.