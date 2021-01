Coppie omogenitoriali, esultano i Papà per scelta: nessuno dei due dovrà chiamarsi "mamma"

Attualità

Rimini

| 08:21 - 15 Gennaio 2021

Foto della famiglia dei "Papà per scelta" dalla pagina Facebook.



I due blogger riminesi e "Papà per scelta" Christian De Florio e Carlo Tumino, genitori di due gemelli di tre anni nati negli Usa con la gestazione per altri, esultano per la sparizione dai moduli per la carta d'identità elettronica delle diciture "padre" e "madre": «potremo accedere ai servizi che ci spettano senza che uno di noi si debba dichiarare madre». I due padri vogliono rassicurare su Facebook coloro che temono un attacco alla famiglia tradizionale: «Nessuno vi toglierà il diritto di essere madri e padri. L'unica modifica sostanziale è che ogni 5 anni, quando scade la carta d'identità dei vostri figli, dovrete firmare accanto alla dicitura genitore per rinnovare il documento. Cosa cambierà per noi? Che potremmo accedere ai servizi che ci spettano, senza ogni volta dover spiegare che no, i nostri figli non hanno la Cie perché un tizio ha deciso che in casa nostra uno dei due debba per forza dichiararsi madre». A riportare la notizia è Repubblica Bologna.