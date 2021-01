Calcio C, l'ex difensore del Rimini Manuel Ferrani dalla Viterbese alla Vis Pesaro

Sport

Rimini

| 18:30 - 14 Gennaio 2021

Manuel Ferrani con la maglia della Vis Pesaro.

Il difensore Manuel Ferrani classe 1987 è stato ceduto a titolo definitivo alla Vis Pesaro. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Da inizio stagione era alla Viterbese, club al quintultimo posto del girone B, dove ha collezionato 10 presenze. E’ il terzo acquisto dopo Di Sabatino, Ndiaye e Tassi. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Le sue prime parole in maglia Vis Pesaro: “Sono motivato, la squadra deve lottare per salvarsi e mi aspetto di dare una mano, aiutando i ragazzi con esperienza e per uscire da questo momento di difficoltà tutti insieme. Bisogna avere una mentalità umile, stando con i piedi a terra, senza pensare a livello personale. Queste sono le caratteristiche fondamentali per salvarsi in questo campionato difficile”.