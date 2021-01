Calcio C, l'ex bomber del Rimini Giacomo Cecconi si accasa al Bisceglie

Sport

Rimini

| 17:32 - 14 Gennaio 2021

Giacomo Cecconi (a sinistra).





La Pianese ha liberato l'attaccante riminese Giacomo Cecconi, classe 1995, che si è accasato al Bisceglie in serie C girone C. L'attaccante ex Rimini nelle ultme stagioni ha militato con Arzachena (16 presenzxe e 6 gol) e Pro Vercelli (16 presenze e 2 gol) prima di approdare al picerno (7 presenze prima dello stop per Covid). Quest'anno ha iniziato la stagone alla Pianese. prima di approdare alla Pianese (solo tre presenze). Il Bisceglie, ora allenato da Bucaro, in classifca è al quartultmo posto con 14 punti in 16 partite.