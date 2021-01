Ristoratori pronti a disobbedire alla chiusure. Prefettura: "controlli e sanzioni anche per i clienti"

Attualità

Rimini

16:27 - 14 Gennaio 2021



Oggi (giovedì 14 gennaio) in Prefettura si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia. Al centro della discussione, la campagna “# ioapro1501” con la quale, per la giornata di venerdì 15, i gestori degli esercizi di ristorazione, bar, palestre e piscine sono invitati a mantenere aperte le proprie attività superando i limiti orari imposti dalle norme anti Covid-19. Si annuncia il pugno duro, con controlli serrati e sanzioni che si applicheranno a titolari e agli avventori eventualmente sorpresi durante gli accertamenti.



Relativamente invece agli episodi di vandalismo e di microcriminalità con protagonisti dei minori, fatti avvenuti recentemente non solo a Rimini, i vertici delle forze dell'ordine hanno definito le strategie per contrastarli in modo efficace, in quanto queste iniziative incidono anche sul fronte sanitario, non solo sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica. Per ciò che concerne Rimini, saranno potenziati i servizi di controllo del centro storico, con il maggior utilizzo dei militari dell'esercito.