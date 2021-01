Rimini Calcio, è ufficiale l'arrivo del centrocampista Kalagna Gomis. Rinviati i prossimi due match

Sport

Rimini

| 16:15 - 14 Gennaio 2021

Nel riquadro Kalagna Gomis.

E' arrivata la comunicazione ufficiale dell'ingaggio da parte del Rimini Calcio del centrocampista senegalese Kalagna Gomis (183 cm e 76 kg). Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, il roccioso senegalese - nato a Bignona nel 1996 - ha disputato 2 stagioni in serie C con la Pro Piacenza ed in seguito ha vestito le maglie di Virtus Bergamo, Nibbiano& Valtidone e Arconatese.

Intanto la LND ha accolto la richiesta del Rimini Calcio e ha disposto il rinvio dei match di domenica al Neri contro la Sammaurese e di mercoledì 20 in trasferta a Mezzolara.