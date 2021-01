Governo vuole anticipare restrizioni per evitare nuova ondata

Attualità

15:32 - 14 Gennaio 2021

La situazione non può essere sottovalutata, si deve lavorare insieme ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata. Parole di questo tenore, oggi, dal ministro della Salute al vertice con le Regioni sulle misure del prossimo dpcm. E la crisi non impedirà di correre sui tempi rapidi dei ristori alle categorie economiche colpite, ha garantito il ministro degli Affari regionali Boccia. Cambia il dl per il divieto di spostamento fra le regioni: la fine dovrebbe essere anticipata al 15 di febbraio rispetto al 5 marzo. E si lavora all'ipotesi musei aperti nelle zone gialle almeno nei giorni feriali. Mentre il divieto di vendita da asporto per i bar potrebbe essere limitato solo alle bevande e agli alcolici.