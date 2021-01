Coronavirus Rimini: 129 casi e 12 decessi, +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 16:55 - 14 Gennaio 2021

Il bollettino di mercoledì 14 gennaio.

A Rimini per la giornata odierna (giovedì 14 gennaio) è stato comunicato un numero di contagi meno elevato della media degli ultimi giorni, 129 (65 sintomatici e 64 asintomatici), ma continua a crescere il numero di ricoverati in terapia intensiva (+1, totale 27) e sono stati registrati dodici decessi (non tutti risalenti alle ultime 24 ore, ma sono cumulativi dei giorni precedenti): sette donne di età compresa tra 88 e 107 anni, cinque uomini, un 72enne, due 87enni e due 91enni. L'età media dei deceduti è di 89,3 anni.



DALLA REGIONE I nuovi casi sono 1.515 su un totale di 15.033 tamponi (tasso di positività del 10%). Prevalgono i sintomatici (829) sugli asintomatici (686). Sessanta i decessi, 3475 le guarigioni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.033 tamponi, per un totale di 2.752.436. A questi si aggiungono anche 714 test sierologici e 7.878 tamponi rapidi.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 55.948 (-2.030 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.105 (-1.966), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 233 (+4 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.610 quelli negli altri reparti Covid (-68, 4,7% del totale).



Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 15 a Parma (+1), 17 a Reggio Emilia (invariato), 47 a Modena (-1), 43 a Bologna (+2), 16 a Imola (+1), 26 a Ferrara (-2), 17 a Ravenna (+2), 4 a Forlì (invariato),6 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (+1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 17.102 a Piacenza (+110 rispetto a ieri, di cui 68 sintomatici), 14.180 a Parma (+81, di cui 46 sintomatici), 26.563 a Reggio Emilia (+233, di cui 86 sintomatici), 35.037 Modena (+311, di cui 206 sintomatici), 39.184 a Bologna (+279, di cui 170 sintomatici), 6.257 casi a Imola (+30, di cui 15 sintomatici), 10.976 a Ferrara (+110, di cui 28 sintomatici), 15.096 a Ravenna (+127, di cui 78 sintomatici), 7.028 a Forlì (+41, di cui 24 sintomatici), 7.970 a Cesena (+64, di cui 43 sintomatici) e 17.693 a Rimini (+129, di cui 65 sintomatici).



VACCINAZIONI Alle 16.30 di oggi (giovedì14 gennaio) sono state vaccinate 99.226 persone, 5.974 le somministrazioni oggi a quell’ora, tendendo presente che le Aziende sanitarie proseguono per l’intera giornata.