| 14:42 - 14 Gennaio 2021

Foto inviata da un nostro lettore.



Un nostro lettore segnala la presenza di parcheggi collocati in posizione pericolosa in via Praga, all'altezza del civico 8, angolo via Brici. Per entrare nell'incrocio, l'automobile ha infatti la visuale ostruita dalle altre vetture parcheggiate: "Per passare devi arrivare in mezzo alla strada e oggi ho rischiato 2 incidenti e come me tanti altri, anche perché in via Praga fanno le corse".