Calcio C, Lello Di Napoli alla Paganese: era il tecnico per il Rimini indicato dal ds Alfio Pellicioni

Sport

Rimini

| 14:28 - 14 Gennaio 2021

Mister Lello Di Napoli con il ds Alfio Pelliccioni questa estate a Rimini.



Ha trovato squadra Raffaele Lello Di Napoli, il tecnico individuato dal Alfio Pelliccioni nel suo breve periodo di direttore sportivo in pectore del Rimini di Alfredo Rota. Di Napoli aveva anche incontrato il presidente e co Pelliccioni aveva impostato il mercato. Ovviamente tutto è saltato dopo l'uscita di scena di Pelliccioni. Di Napoli è stato ingaggiato dalla Paganese, club di serie C1, al posto di Alessandro Erra. La notizia arriva a tre giorni dall'importante scontro diretto salvezza contro la Casertana (ds Ivano Pastore), in programma domenica pomeriggio al Marcello Torre. La decisione è stata presa nella serata di mercoledì a margine di un incontro avvenuto fra la società e il tecnico per confrontarsi sul mercato e non solo. Sarebbe emersa una spaccatura fra le varie parti (dirigenza, staff e squadra) tutta da chiarire ma ritenuta non più sanabile dalla dirigenza. Da qui la decisione del presidente Raffaele Trapani di sollevare dall'incarico Erra, nonostante alle porte ci sia una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Nella rosa ci sono gli ex Rimini Daniel Onescu ed Ettore Mendicino. La Paganese è reduce da quattro sconfitte di fila ed è terzultima (12 punti in 17 partite).