Cattolica: aprono le iscrizioni all'Oceanman di nuoto in acque libere 

Sport

Cattolica

| 14:28 - 14 Gennaio 2021

Nuoto in mare.

Da domenica 17 gennaio saranno aperte le iscrizioni online alla tappa di Cattolica dell'Oceanman, la competizione internazionale di nuoto in acque libere, dal 2015 primo circuito a livello mondiale, che si disputerà il prossimo 25 e 26 settembre nella città della riviera romagnola. I dirigenti della Sharkman Triathlon asd al fianco delle Istituzioni cittadine, annunciando l'appuntamento, hanno ribadito il sostegno dato alla candidatura sin dalle sue battute inziali. sono attesi atleti da oltre 20 paesi, 1.000 i partecipanti previsti. Nel 2019 sono stati quasi 40.000 i nuotatori tra uomini e donne di ogni età che hanno partecipato al circuito Oceanman. La competizione si articolerà in quattro traversate che si disputeranno all'ombra del Monte San Bartolo: la gara principale, 10 km, quella intermedia da 5 km, la sprint da 2,5 km e la Oceankids, 500 metri per bambini e ragazzi sotto ai 14 anni."