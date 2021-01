Covid e vaccini a Rimini, sabato il punto via Facebook con Petitti e Carradori

Eventi

Emilia Romagna

| 12:00 - 14 Gennaio 2021



Il ruolo dei vaccini nella ripartenza, le categorie prioritarie, gli strumenti per contrastare la pandemia, la situazione dei contagi Covid a Rimini e l’evoluzione del quadro epidemiologico.

Sabato 16 gennaio alle 16 la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti, sulla sua pagina Facebook (e in contemporanea anche sul canale Youtube della politica), ospiterà Tiziano Carradori (direttore generale dell’Ausl Romagna), Maurizio Grossi (presidente dell’Ordine dei medici chirurgi e odontoiatri della provincia di Rimini) e Andrea Galeotti (dirigente Professioni sanitarie Ausl Romagna – direzione infermieristica e tecnica dell'ambito ambito di Rimini) per un dialogo virtuale a tutto campo sulle azioni messe in campo dalle istituzioni in questi mesi per arginare la diffusione del virus e sui nuovi scenari profilatesi con l’avvio della campagna vaccinale contro il Covid che, senza dubbio, ha ripristinato nelle persone fiducia e speranza nel futuro.

Sarà l’occasione per fare il punto dunque sulla più grande campagna vaccinale che il nostro Paese abbia mai visto e sulle migliori scelte da adottare per far sì che si arrivi a un livello di copertura realmente efficace e funzionale. Non mancheranno poi riflessioni generali sulla tenuta della sanità riminese, affiancate da racconti e testimonianze dirette e indirette di chi, fin dalla prima ondata, sta lavorando instancabilmente per garantire le cure migliori ai pazienti. Sarà possibile porgere delle domande in diretta.