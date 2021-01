Boxe polisportiva Riccione, Erica Montalbini a caccia di medaglie ai campionati assoluti

Sport

Riccione

| 10:53 - 14 Gennaio 2021

Erica Montalbini con il tecnico Cancellieri.



In questo inizio di 2021 la sezione Boxe della Polisportiva Comunale Riccione è già pronta a risalire sul ring per impegni ai massimi livelli. L’atleta Erica Montalbini, 64 kg elite, è stata convocata per i campionati italiani assoluti 2020 (posticipati a causa del Covid) che si disputeranno dal 26 al 31 gennaio ad Avellino.



Erica, con i suoi 45 match all’attivo, vanta già due medaglie d’argento e due di bronzo in questa competizione nazionale. Sarà sicuramente una delle due teste di serie e il suo sogno nel cassetto è salire sul gradino più alto sul podio. “Dai de gas, Erica – l’incitamento del tecnico Ivan Cancellieri, che la allena sul ring insieme ad Ettore Iobbi -. Sono certo che questo possa essere il suo anno vincente: nonostante le difficoltà legate alla pandemia, tutto il gruppo si è sempre allenato con grande impegno ed Erica ha sia l’esperienza, sia la forma fisica necessari a confermarsi ai vertici italiani nella sua categoria”.