Bocce, la Cvm Montegridolfo pronta per il Campionato di Serie A 2021

Sport

Montegridolfo

| 10:50 - 14 Gennaio 2021



La formazione del CVM Montegridolfo è pronta per la nuova stagione del Campionato di Serie A della Raffa 2021, dopo il quinto posto della scorsa edizione,vinta dai ro,ani del Boville. Diverse ed importanti le novità per la formazione della Valconca presentate dal presidente Marco Gili: partiamo dallo sponsor unico che per questa stagione sarà solo la Cvm.



Per quanto riguarda la squadra alle partenze di Andrea Cappellacci, Gianluca Monaldi e Federico Patregnani, da registrare tra gli arrivi il ritorno di Denis Sabatini, Gaetano Giampaoli e le presenze solo per gli incontri di Campionato dell’ex ritrovato Gianpaolo Signorini e Roberto Manghi (in prestito dalla Società piacentina Fontanella).Completano il gruppo i riconfermati : Giuseppe Miloro,Marco Moretti,Davide Paolucci con il Ct Edo Mattioli Valentini. La partenza del campionato è stata un po sofferta (causa anche la situazione Covid) che voleva la metà dei club partecipanti propensi ad un inizio abbinato a quello dell’A2 il 13 febbraio. Alla fine ha prevalso la linea della presidenza Fib insieme a quelle dei club favorevoli a far partire la serie A in questo week-end.



Dunque il campionato di Serie A 2021 partirà sabato 16 gennaio alle 14.30 con la stessa formula (del 2020) dei due gironi con play-off successivi. Al termine della regular season (22 Maggio) infatti, le prime classificate dei due gironi accederanno direttamente alla Final Four(3/4 Luglio) come teste di serie, mentre le seconde e le terze classificate dei due gironi si affronteranno tra loro, con partite di andata e ritorno (5/19 giugno); retrocederanno in serie A2 sei società: le quattro squadre che, al termine del campionato, si classificheranno all’ultimo e al penultimo posto dei rispettivi gironi.Per determinare le altre due retrocesse si effettuerà un turno di andata e ritorno di play-out (5-19 giugno), tra le terzultime e le quartultime classificate nei rispettivi gironi.



Qualora fra la terzultima e la quartultima ci fossero più di tre punti di distacco al termine della Regular Season, retrocederà direttamente la società terzultima classificata.Le date dei play-off/out e Final Four ( con sede ancora da decidere) sono come per il Campionato soggette ad eventuali variazioni causa situazione pandemica Covid ed inoltre al momento tutti gli incontri sono a porte chiuse.La corsa per lo scudetto per la Cvm Montegridolfo partirà sabato 16 gennaio con la trasferta a Cagliari(nel girone due);poi a seguire in casa Cvm Montegridolfo-Fontespina (Mc) ( 23/01); Rubierese CVM Montegridolfo (30/01));

CVM Montegridolfo-APER Perugia (13/02);

CVM Montegridolfo-Fossombrone(20/02);Possaccio(VB)-CVM Montegridolfo(27/02)e per ultima d’andata CVM Montegridolfo contro i Campioni d’Italia del Boville (06/03).Inizio girone di ritorno il (20/03) in casa con Cagliari;trasferta con Fontespina(27/03); in casa con Rubierese(10/04);doppia trasferta APER Perugia(17/04) e Fossombrone(08/05);in casa con il Possaccio (15/05) ed infine l’ultima di ritorno in trasferta contro il Boville(22/05).Nel mirino della formazione riminese centrare una salvezza anticipata con un occhio alla qualificazione ai play-off scudetto.