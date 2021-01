Guardia di finanza, nuovo bando per 571 allievi finanzieri

Attualità

Rimini

| 10:29 - 14 Gennaio 2021



È stato pubblicato il bando di concorso per la selezione di 571 allievi finanzieri (510 del contingente ordinario e 61 del contingente di mare), 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate e 256 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo). Per la prima volta, sono stati destinati 120 posti all’arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione antiterrorismo e pronto impiego (Atpi).



Al concorso possono partecipare coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età. Inoltre bisogna avere il diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, per i restanti posti.



La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro le 12 del 29 gennaio e dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, dopo aver effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione: servirà essere in possesso della Pec.