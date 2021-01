Calcio dilettanti, il nuovo presidente del CRER Simone Alberici: videoconferenze con i club

Sport

| 21:35 - 13 Gennaio 2021

Simone Alberici.



Non ha perso tempo il nuovo Presidente del CRER Simone Alberici e, fedele a quanto annunciato nella sua vincente campagna elettorale, ha già dato il via al cambiamento.

A confermarlo è il programma serrato di videoconferenze nelle quali, in soli quattro giorni, il nuovo numero uno del CRER incontrerà tutte le Società della regione per fornire comunicazioni in merito all'iter di nomina dei Delegati Provinciali.

Inizierà venerdì 15 gennaio con i Club delle province di Rimini (dalle 18,30 alle 19,30) e Bologna (19,30-20,30), proseguirà sabato 16 gennaio con le società di Forlì Cesena (16-17), Ravenna (17-18) e Piacenza (18-19), continuerà lunedì 18 gennaio con le compagini di Parma (18,30-19,30) e Reggio Emilia (19,30-20,30) e concluderà il ciclo di appuntamenti martedì 19 gennaio con i sodalizi di Ferrara (18,30-19,30) e Modena (19,30-20,30).

Le modalità di partecipazione sono inserite nel cu 27 pubblicato mercoledì e presente sul sito www.figccrer.it oltre che sui social media del Comitato Regionale.