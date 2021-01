Minorenni scassinano il mini market per fare razzia di alcolici. Denunciati

Cronaca

Rimini

| 18:08 - 13 Gennaio 2021

Due minorenni tunisini, di 15 e 17 anni, sono stati fermati ieri sera (martedì 12 gennaio), intorno alle 23, dopo aver fatto razzia in un mini market di viale Regina Margherita. E' stato l'allarme ad allertare una pattuglia della Polizia: gli agenti hanno immediatamente fermato i due ragazzini, trovati in possesso di una decina di bottiglie di whisky e di una pinza, utilizzata per forzare una finestra del minimarket. Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.