Minorenne sorpreso mentre cerca di rubare un'auto dopo aver rotto il finestrino

| 18:04 - 13 Gennaio 2021

Un 17enne è stato fermato alle 23 di lunedì (11 gennaio), dopo aver tentato di rubare un'automobile parcheggiata in via Principe di Amedeo: il minorenne, originario della Tunisia, con numerosi precedenti, è inoltre fuggito diverse volte dalla comunità a cui è stato assegnato. La Polizia, durante un pattugliamento, ha notato i frammenti di vetro nei pressi di un'automobile parcheggiata: gli agenti hanno così colto all'opera il ragazzino, rannicchiato nell'abitacolo, intento a manovrare i cavetti di accensione della vettura, utilizzando una torcia per fare luce. E' stato denunciato per furto aggravato e affidato ai servizi sociali.