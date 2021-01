Donna trova un ladro nella propria auto: arrestato 35enne, ma la refurtiva sparisce

Cronaca

| 17:58 - 13 Gennaio 2021

Ruba in un'automobile in sosta: un 35enne tunisino è stato arrestato ieri mattina (martedì 12 gennaio) a Rimini. I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30, quando una pattuglia dell'esercito italiano, impegnata nel servizio "Operazione strade sicure", è intervenuta a seguito della segnalazione di una donna, che aveva sorpreso il giovane all'interno della propria automobile, mentre rovistava nel cruscotto. Vano il tentativo del 35enne di darsi alla fuga, ma questi, prima di essere bloccato, è riuscito a consegnare un borsello, rubato nella vettura, a un complice che si è dileguato. Il 35enne arrestato dalla Polizia, intervenuta sul posto, dovrà rispondere di furto aggravato. E' anche indagato per oltraggio a pubblico ufficiale: in Questura ha infatti offeso gli agenti con parole ingiuriose.