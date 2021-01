Lunghe file alle Poste, sindaco di Morciano scrive alla direzione provinciale 

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:07 - 13 Gennaio 2021

Foto di repertorio.



Lunghe code all'ufficio postale di via della resistenza a Morciano sono state segnalate dai cittadini al sindaco Giorgio Ciotti, che ha così deciso di scrivere alla direzione provinciale delle poste di Rimini. La situazione di disagio, spiega il primo cittadino, è dovuta anche alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico. "Non bisogna dimenticare che l'ufficio postale di Morciano funge da punto di riferimento anche per diversi Comuni dell'Alta Valconca. Per questo motivo ho deciso di scrivere alla direzione provinciale delle poste, chiedendo chiarimenti sulle attività che si intendono porre in essere per risolvere la situazione", spiega il primo cittadino.