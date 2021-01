Riccione: un peschereccio trova un' anfora romana in mare

Attualità

| 15:51 - 13 Gennaio 2021

L'anfora romana ripescata.



Un nuovo importantissimo reperto si è recentemente aggiunto alla collezione del Museo del Territorio di Riccione: si tratta di un'anfora di epoca romana, rinvenuta e consegnata ai carabinieri di Cattolica e affidata dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti al Museo del Territorio di Riccione. Al momento il reperto è definito di epoca romana e visto le incrostazioni sulle pareti dell'anfora, gli esperti pensano sia stata per molto tempo in mare. L'anfora, esemplare intatto ripescato da un peschereccio, è un arrivo gradito proprio in previsione della nuova sistemazione del Museo del Territorio, all'interno del contenitore culturale dell'ex Fornace, già finanziato in Bilancio. Il progetto è entrato nella fase esecutiva ed entro la fine del 2020 inizieranno i lavori. In previsione c'è anche un'app che durante le visite guiderà i visitatori in un percorso approfondito, insieme con la tecnologia della realtà aumentata, che farà rivivere in tre dimensioni tutta l'esposizione.