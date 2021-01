Alberghi in ginocchio: i sindaci di Rimini e Ravenna scrivono al Governo

Attualità

13 Gennaio 2021

I sindaci di Rimini e Ravenna, Andrea Gnassi e Michele de Pascale, hanno scritto una lettera al governo chiedendo di estendere il superbonus del 110%, attualmente previsto per le abitazioni private, alle strutture turistico alberghiere, segnalando "lo sconforto e la preoccupazione degli albergatori e degli operatori dell'accoglienza". Oltre a un incremento dei ristori previsti per le imprese turistiche, osservano i due sindaci, servono anche "misure straordinarie per rilanciare gli investimenti strutturali in questo settore". L'estensione del superbonus è visto da Gnassi e da De Pascale come un "segnale di fiducia" che permetterebbe un'operazione di riqualificazione del patrimonio immobiliare alberghiero. I due sindaci avanzano infine l'ipotesi di misure speciali di contributo a fondo perduto per gli alberghi in caso di abbattimento totale e ricostruzione completa delle strutture, in linea con la più recente e avanzata normativa antisistimica e le misure di efficientamento energetico.