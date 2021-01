Attualità

Rimini

| 14:52 - 13 Gennaio 2021

Filo a terra lampione.



"Buongiorno vorrei segnalare tutti i lampioni, a Marebello nel viale pedonale, dal bagno 109 al 120, hanno il filo di scarica a terra scoperto, quindi non a norma", scrive un nostro lettore di nome Andrea. Prosegue la segnalazione: "é molto pericoloso soprattutto in caso di pioggia. Essendo posizionati in strada qualunque bambino, con un oggetto metallico, potrebbe tagliare (o strappare) i fili e restare fulminato".