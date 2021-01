Covid: a San Marino la seconda ondata supera quota 2000 contagi

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:32 - 13 Gennaio 2021

Bollettino Covid San Marino 13 gennaio.

Nelle ultime 24 ore a San Marino 243 tamponi hanno permesso di riscontrare 17 positività, mentre sono 40 le guarigioni certificate. La seconda ondata pandemica ha contato, dal 1 luglio, 2008 casi, 23 decessi e 1700 guarigioni. Nella prima ondata pandemica i casi accertati erano stati invece 715, con un numero di decessi maggiore (42). Per ciò che concerne la situazione ospedaliera, ricoveri in leggero calo: in terapia intensiva rimangono 10 persone, ma sono tre in meno i pazienti del reparto Covid, in totale 12. Il 92,3% degli attuali positivi, 263, è in isolamento domiciliare.