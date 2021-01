Si distrae per una telefonata, derubata al bancomat da una coppia di rumeni

Cronaca

Rimini

| 14:12 - 13 Gennaio 2021

Foto di repertorio.

Mentre è al bancomat, si distrae con il telefono e viene derubato da una coppia. La vicenda si è conclusa con una doppia denuncia per due rumeni: lei 34 anni, lui 45. I fatti sono avvenuti ieri sera (martedì 12 gennaio) sul lungomare di Miramare. Una donna di Rimini stava ritirando dei soldi al bancomat, quando si è distratta un'istante per rispondere al telefono. La coppia, fulminea, le ha portato via il denaro, ma è stata subito fermata dalla donna, che ha reclamato invano il suo denaro. L'arrivo dei Carabinieri, da lei chiamati tempestivamente, le ha permesso di tornare in possesso di quanto le spettava, mentre la coppia di rumeni è stata denunciata.