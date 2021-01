Al volante di un'auto rubata: denunciato 54enne. Nei guai artigiano alla guida ubriaco

Cronaca

| 14:07 - 13 Gennaio 2021

Ore di intensi controlli per i Carabinieri dipendenti della Compagnia di Rimini, impegnati dal pomeriggio di ieri (martedì 12 gennaio) fino alla mattina di oggi (mercoledì 13 gennaio) nei consueti servizi, finalizzati anche alla verifica delle norme anti Covid-19. Diverse le persone denunciate: un 40enne di Rimini, pregiudicato, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di stupefacente e risulta quindi indagato per detenzione ai fini di spaccio. Denuncia anche per un 52enne di Montescudo Monte Colombo, trovato in possesso di un coltello a serramanico. Un 54enne originario della provincia di Napoli, residente a Riccione, è stato fermato alla guida di una Fiat Punto che era stata rubata a inizio mese da un'anziana di Miramare: è ora indagato per ricettazione. Infine l'essere stato positivo al test dell'etilometro, con un tasso alcolemico superiore a 1,6 grammi per litro, ha portato alla denuncia, per guida in stato di ebbrezza, di un 50enne di Viserba, artigiano, fermato alla guida di un Fiat Doblò sulla via Tolemaide. E' stato anche sanzionato, perché sorpreso al volante nonostante fosse stato soggetto alla revoca dalle patente.