Bellaria trasforma gli allestimenti natalizi in un omaggio a Dante Alighieri

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:58 - 13 Gennaio 2021

Alcune delle sculture di sabbia dedicate a Dante Alighieri.

Per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, Bellaria Igea Marina ha deciso di effettuare un restyling degli allestimenti natalizi, con sculture di sabbia dedicate alla Divina Commedia, mentre in piazza Matteoti sarà allestito un "love globe" e un tappeto di neve artificiale, con i versi più romantici dell'opera dello scrittore fiorentino. "Lo scopo è quello di trasmettere un senso di calore, ospitalità e vicinanza in linea con il claim così lontani, così vicini lanciato prima delle feste", spiega una nota di Fondazione Verdeblu, responsabile degli allestimenti. Tra gli appuntamenti in streaming, il prossimo 14 febbraio, ci sarà inoltre uno speciale evento con recital di versi della Divina Commedia.