Bellaria: test sierologici per i dipendenti del comune e nuove sanificazioni

12:30 - 13 Gennaio 2021

Nelle giornate di domani (giovedì 14 gennaio), venerdì e sabato, l'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha pianificato una nuova tornata di test sierologici per verificarne l’eventuale diffusione nelle sedi di lavoro: a tal fine, a scopo precauzionale e al pari di quanto avvenuto a inizio novembre e inizio dicembre, tutti i dipendenti del Comune di Bellaria Igea Marina saranno sottoposti a un nuovo screening mediante test sierologico venoso.



"Come nelle precedenti occasioni, l’esame intende tutelare la salute e la sicurezza tanto del personale quanto dei frequentatori delle strutture comunali, e non porterà ad alcuna modifica o ridimensionamento dei servizi erogati ai cittadini", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Questa nuova iniziativa in ottica anti Covid-19 sarà completata, nella giornata di sabato 16 gennaio, da un ulteriore intervento di sanificazione straordinaria che interesserà la residenza comunale di piazza del Popolo, la Biblioteca, lo IAT e i locali del Comando di Polizia Locale in via Leonardo da Vinci; in tale data gli uffici di piazza del Popolo resteranno chiusi al pubblico nella loro totalità, compresi i servizi abitualmente aperti il sabato, come ad esempio l’URP.