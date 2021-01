Cinque società insieme per la rinascita del Baseball a Rimini

Sport

Rimini

| 12:25 - 13 Gennaio 2021

Da sinistra il vicepresidente Pelliccioni e il presidente Valducci.



Si è ufficialmente costituita la New Rimini Baseball & Softball. Davanti al notaio Maria Gisella Pelliccioni i cinque presidenti hanno firmato per la nascita della nuova società sportiva che rappresenterà il punto di arrivo per il percorso di crescita di giocatrici e giocatori del territorio affiliati alle singole società, che mantengono la loro piena autonomia. Per stabilire la data esatta di costituzione passeranno una decina di giorni, necessari alla trasmissione delle comunicazioni alla Camera di Commercio, ma di fatto parte la nuova avventura.



Hanno firmato l’atto costitutivo i presidenti delle società che partecipano al progetto: Roberto Romito (ASD Baseball Softball Delfini Riccione), Francesco Zucconi (ASD Junior Rimini Baseball Softball), Alfredo Quadrifoglio (ASD Rimini 86 Baseball Club), Carlo Ravegnani (ASD Torre Pedrera Falcons Baseball Club) e Claudio Papini (ASD Valmarecchia Baseball & Softball Club).



Il presidente della società è Alessia Valducci, il Vicepresidente Giacomo Pelliccioni e fanno parte del consiglio di amministrazione anche Samantha Pompili (Falcons), Massimiliano Gabrielli (Junior Rimini), Giorgio Folicaldi (Delfini Riccione), Silvia Battisti (Valmarecchia), Matteo Zonzini (Rimini 86); Segretario è Tiziano Pellegrini. La responsabilità dell’area tecnica è affidata ad Andrea Evangelisti.



“Abbiamo lavorato per molti mesi – le prime dichiarazioni di Alessia Valducci – e siamo arrivati a compiere un passo formale fondamentale, a cui le singole società sono approdate singolarmente, con le loro esperienze, ma convinte dal progetto messo in piedi. Un cammino stimolato dagli impegni fattivi dell’Amministrazione, ma anche nomi e cognomi ben precisi che hanno messo al servizio del progetto passione e competenza. Ora ci saranno da fare tanti altri passi, stavolta da compiere tutti insieme. So bene che non sarà semplice. Con la firma ci siamo assunti una responsabilità davanti al gioco più bello del mondo, a ragazze e ragazzi affascinati da una storia leggendaria e che vogliono crescere per diventarne nuovi testimoni. Abbiamo una missione anche sociale, dovremo miscelare la passione e l’ambizione di tutti, generare una cultura sportiva condivisa, moltiplicare gli effetti di tutto questo per riaccendere la luce più luminosa sul nostro sport e per il bene dei nostri giovani”.



Nei prossimi giorni l’area tecnica sarà formata da esponenti delle società; insieme ad Andrea Evangelisti toccherà a questo board compiere le scelte su staff e roster da avviare all’esperienza in serie A. Allo stesso modo, l’area tecnica si dedicherà a definire un percorso di crescita per le ragazze del softball.



In chiusura, la presidente Alessia Valducci guarda al futuro in un’ottica di consolidamento della compagine societaria. “La formula di allargare New Rimini Baseball & Softball al maggior numero di soci è un imperativo per noi. Le porte sono aperte, la formula è analoga a quella adottata da RBR nel basket e vuole rendere ciò che stiamo costruendo un patrimonio condiviso, oltre che un network a disposizione per essere utilizzato con forme innovative di comunicazione”.



Si apre quindi la sottoscrizione di quote, tutti coloro che vorranno salire a bordo del New Rimini Baseball e Softball possono contattare il Segretario Tiziano Pellegrini.



Il prossimo appuntamento sarà la presentazione dello staff tecnico e del roster che avvierà la preparazione, oltre al logo del club che sintetizzerà il progetto.