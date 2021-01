Contributi a cultura, sport, turismo e socio-assistenza: nuovo bando di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:51 - 13 Gennaio 2021

Scadrà lunedì 15 febbraio, il bando esplorativo pubblicato dal Comune di Bellaria Igea Marina, che disciplinerà la concessione di sovvenzioni, contributi, compartecipazioni e interventi finanziari di varia natura per questo 2021.





Si tratta del consueto bando “onnicomprensivo” che si rivolge a diversi àmbiti di contribuzione (cultura, sport e tempo libero, educazione, socio-assistenziale, turismo, ambiente e territorio), con l’obiettivo da parte dell’Ente comunale di promuovere la crescita della comunità di Bellaria Igea Marina in campo sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ricreativo, turistico, dello spettacolo, della protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, nonché nel campo della difesa dei diritti dei cittadini, dell’integrazione civile e sociale dei soggetti deboli ed emarginati.





Destinatari del bando, sono i soggetti del terzo settore espressamente impegnati in progetti di interesse pubblico: persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, gruppi e comitati, con preferenza per i soggetti che svolgano la loro prevalente attività nel Comune di Bellaria Igea Marina e che presentino progetti o iniziative da realizzare a favore della popolazione residente.

Il documento integrale, che contiene tutte le informazioni utili, comprese le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è consultabile nella sezione atti - bandi del sito comunale.