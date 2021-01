Nuovo sportello telematico polifunzionale a Bellaria, presentazione online

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 13 Gennaio 2021

Giovedì 14 gennaio alle 18 è in programma l’evento online organizzato in collaborazione con il Gruppo Maggioli nel quale l’amministrazione presenterà il nuovo sportello telematico Polifunzionale del Comune di Bellaria-Igea Marina. Ai cittadini verrà spiegato come utilizzarlo, fornendo informazioni utili e offrendo uno spazio per eventuali dubbi o domande.



Attivato lo scorso mese, il servizio rappresenta un passo importante sul fronte della semplificazione, della digitalizzazione e dello snellimento della burocrazia. Il portale telematico è una vera innovazione della pubblica amministrazione, un hub che permette al cittadino e al professionista la presentazione di più di trecento diverse pratiche dal proprio smartphone o dal proprio pc, superando in molti casi l’utilizzo del cartaceo o la necessità di rivolgersi al servizio in presenza. Si tratta di uno strumento unico per dialogare con l’ente in tema di pratiche, rilevazioni del degrado urbano, Suap, Sue, certificati anagrafici ed altro. Portale che è inoltre integrato con Spid (Sistema unico di accesso con identità digitale) e PagoPA (Sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni), in linea con il Piano triennale della pubblica amministrazione e soprattutto a norma secondo indicazioni Agid (Agenzia per l'Italia Digitale).



L'iscrizione è obbligatoria ed effettuabile qui; l’evento si aprirà con i saluti istituzionali, per poi lasciare spazio all’intervento dei tecnici e a eventuali domande degli utenti collegati.