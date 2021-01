Auto parcheggiata sul marciapiede, segnalazione a Rimini Pedoni costretti a camminare per strada in via Agnesi

Attualità Rimini | 19:30 - 12 Gennaio 2021 Auto parcheggiate sul marciapiede, la segnalazione di un cittadino. Foto scattata da un lettore indignato e inviata alla nostra redazione: un'auto in via Agnesi occupa interamente un marciapiede impedendo il passaggio ai pedoni costretti, a loro volta, a invadere la carreggiata.