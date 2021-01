Santarcangelo: è morto Giorgio Fantini, storico custode dello stadio Valentino Mazzola

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:12 - 12 Gennaio 2021

Giorgio Fantini.

Si è spento all’età di 75 anni Giorgio Fantini, storico custode e giardiniere dello stadio Valentino Mazzola. A dare la triste notizia è proprio la società sportiva Young Santarcangelo che lo ha definito “il padrone di casa da 40 anni, un uomo generoso, disponibile e capace veramente di aggiustare qualsiasi cosa”. Fantini ha rappresentato nel Santarcangelo Calcio un collante fondamentale tra le società, i giocatori, i tecnici che in questi ultimi anni si sono avvicendati e hanno calcato il manto del “Valentino Mazzola”, da lui curato con cura e dedizione. Nativo di Santarcangelo, viveva a Canonica, nella sua vita ha lavorato come meccanico alla Fiat di Torino, una volta in pensione si è dedicato con tanta passione alla cura dello stadio. Fantini soffriva di problemi cardiaci, forse alla base del suo decesso.



“Qui ho fatto tutto io” era solito affermare fiero Fantini, ed era vero perché “le tribune, i cancelli, la manutenzione ai campi, qualsiasi rottura di un tubo o sistemazione di un faro passava da Giorgio, lo stadio era veramente come se fosse casa sua e qui ha passato il suo tempo lavorando tutti i giorni dell'anno, non c'era niente che gli poteva impedire di non venire un giorno allo stadio”.

Fantini lascia la moglie Ada, i figli Andrea, Luca e Alberto.



LA SOCIETA’ SI STRINGE ALLA FAMIGLIA

“A te Giorgio va veramente il più grande GRAZIE da parte non solo nostra ma di tutta la città di Santarcangelo per esserti preso cura di un impianto che altrimenti oggi cadrebbe a pezzi per il bene dei tanti ragazzi che sono passati dal Valentino Mazzola.

Da parte del Presidente Nelson Nicolini, di tutti i tecnici e dirigenti, le più sentite condoglianze.

La società F.c. Young Santarcangelo ha deciso di sospendere per la giornata di oggi e il giorno delle esequie tutta l'attività della società. Verrà in seguito comunicato la data dell'ultimo saluto a Giorgio”.

Cordoglio è estato espresso dal sindaco di Santarcangelo Alice Parma: Fantini era un punto di riferimento dello sport santarcangiolese.



La redazione di Altarimini.it si unisce alle condoglianze alla famiglia.