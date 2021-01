Giovane talento premiato all'ultimo Dj On Stage di Riccione, Ibla entra ad Amici

Attualità

| 13:23 - 12 Gennaio 2021

Ibla entra ufficialmente nella scuola di Amici, foto da facebook.



Riccione si conferma una pista di lancio per nuovi talenti. Claudia Iacono, in arte Ibla, ha 22 anni ed è nata a Porto Empedocle ed è entrata come cantante alla 20esima edizione di Amici, talent show in onda su Canale 5. La giovane la scorsa estate aveva trionfato a radio Deejay on stage vincendo il premio speciale del trofeo indetto per i giovani talenti sul palco in piazzale Roma. Un orgoglio per la città che le ha portato fortuna.



Per lei i complimenti dell'amministrazione Tosi dalla voce dell'assessore al turismo Stefano Caldari: "Investire sui nuovi talenti musicali è investire sul futuro, e noi al futuro guardiamo sempre perché Riccione, la città e il suo brand sono sinonimo di nuovo, di gioventù, di tendenza e di scoperta e di orizzonti che premiamo. Noi, Riccione e Dj On Stage sono l'ottimismo nel futuro, nel sapere dei nostri ragazzi che ci porta a superare anche i brutti momenti. La scorsa estate per noi, così come per gli organizzatori di Dj, avere ancora un palco in piazzale Roma, fare intrattenimento applicando tutte le regole della sicurezza prevista. Noi abbiamo dimostrato che si può fare, si può vincere, si può andare avanti nelle vita, lavorare e stare bene. Questi sono gli esempi che vogliamo per i nostri figli, sono il valore aggiunto di Riccione, terra dove non si invecchia mai. Ibla vai facciamo il tifo per te".