Decreti Rilancio e Ristori, alla provincia di Rimini 95 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 12:28 - 12 Gennaio 2021



In provincia di Rimini sono arrivati oltre 95 milioni di euro da parte dello Stato, grazie alle erogazioni inserite nei decreti Rilancio e Ristori per la ripresa economica dall'attuale pandemia in corso. Per la precisione sono arrivati 60,22 milioni di euro per il Rilancio, assegnati a 21 mila 843 soggetti, più 34,64 milioni per i Ristori, destinati a 9 mila 24 soggetti. In tutto nella Regione sono stati versati 879,59 milioni di euro a 304 mila 149 soggetti. La provincia più "ricca" è Bologna con 187 milioni di euro.