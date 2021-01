Servizio mensa, nuove regole a Coriano e la gestione passa nelle mani di mamma e papà

Attualità

Coriano

| 12:07 - 12 Gennaio 2021



Le mense di Coriano hanno un nuovo regolamento, resosi necessario dopo il nuovo appalto per i gestionali informatici. Le più importanti modifiche apportate al regolamento per andare incontro alle esigenze delle famiglie sono l'abolizione della distinzione merenda-pasto che tanta confusione ingenerava nei genitori e il pagamento posticipato, e non preventivo, eliminando in questo modo i residui a credito.

Viene inoltre reso maggiormente efficiente l'ordine del pasto: non sarà più il genitore a dover comunicare alla scuola l'assenza del figlio e questa poi comunicarlo alla ditta appaltatrice, ma il genitore dovrà comunicare l'assenza del proprio figlio dal servizio mensa sul portale, sgravando quindi le scuole da ulteriori compiti amministrativi ed eliminando pericolosi passaggi con possibile perdite di informazioni, soprattutto per quello che ad esempio riguarda eventuali richieste di diete speciali. Così il genitore che con un unico gesto potrà vedere il proprio debito, stampare le ricevute necessarie da presentare per la dichiarazione dei redditi, comunicare l'eventuale assenza al pasto del giorno (o di piu giorni) del bambino.

L'acreditamento al portale è aperto fino al 16 gennaio tramite il modello di iscrizione al servizio di refezione scolastica, il servizio è attivo dai primi giorni di gennaio ma si osserverà comunque un periodo di test del sistema. Tutte le informazioni sul sito del Comune.