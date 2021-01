Calcio D, è ufficiale: Scott Arlotti ritorna nel Rimini

Sport

Rimini

| 09:46 - 12 Gennaio 2021

Scott Arlotti ritorna in biancorosso.

Adesso è ufficiale. Scott Arlotti ha firmato per il Rimini e ritorna in biancorosso. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso, Arlotti ha disputato con la maglia a scacchi 4 campionati ( Eccellenza, Serie D e due di Lega Pro ) vincendone due, realizzando 14 reti in 112 presenze. Dopo una prima parte di stagione giocata quest’anno a Monopoli, il ritorno a casa. Scott Arlotti verrà presentato agli organi di informazione mercoledì alle ore 10:30 presso la sala stampa dello stadio Romeo Neri. Arlotti aveva in cuor suo il desiderio di rivestire il biancorosso anche a fronte della possibiità di rimanere in serie C: "Per me non è un passo indietro - ha dichiarato ieri - ma una nuova sfida".

Il reparto avanzato si arricchisce di un giocatore importante e a quanto pare non ci saranno partenze se non, forse, quella di Diop che è un 1999 come Arlotti. Arlotti potrà essere schierato come under oppure come over nel caso Mastronicola individui un altro 99 (ci sono Viti e Nigretti) nel poker di under previsto dal regolamento.