Coronavirus in convento, scatta la quarantena al Santa Maria delle Grazie di Rimini

Rimini

| 08:40 - 12 Gennaio 2021

I frati francescani del convento di Santa Maria delle Grazie a San Fortunato di Rimini sono tutti in quarantena dopo che un padre è risultato positivo al nuovo coronavirus. Sono state immediatamente sospese tutte le celebrazioni liturgiche.



"Affidiamo al Signore questi nostri fratelli e le loro comunità - si legge nella newsletter della Diocesi - perché trovino nella preghiera e nella vicinanza dei propri cari la serenità e la consolazione interiore di cui hanno bisogno".



Nel dettaglio, viene spiegato, il parroco di S. Andrea in Besanigo non è affetto dalla Covid ma ancora ricoverato all'ospedale di Riccione per una cura antibiotica contro una infezione mentre il rettore del santuario di Montefiore sta meglio e in settimana ritornerà ad abitare in canonica a Morciano, proseguendo le cure per insufficienza renale e diabete mentre un altro prete è negativo al covid ma è ancora ricoverato all'ospedale di Novafeltria per la riabilitazione fisioterapica.