Calcio D, Marignanese Cattolica cerca un portiere: respinto l'assalto al veterano Agliardi

| 22:09 - 11 Gennaio 2021

Al centro il portiere Federico Agliardi (foto sito Lumezzane).

La Marignanese Cattolica è alla ricerca di un portiere dopo lo svincolo di Piai. Domenica ha giocato l'under Mattia Mariani. Sul taccuino del ds Rino D'Agnelli ci sono profili under e over: tra gli over da segnalare Alex Passaniti della Fya – già contattato dal Rimini come vice Scotti - e Alessandro Semprini, ex Forlì e Rimini. Ma pare di capire che il profilo preferito sarebbe un under per inserire un over in campo. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. La curiosità è che è stato contattato Federico Agliardi, classe 1983, ben conosciuto a Rimini e a Cesena dove è rimasto per quasi dieci stagioni. Ebbene, Agliardi ora milita in Eccellenza nel Lumezzane. Il giocatore avrebbe accettato volentieri il trasferimento in Romagna (ha casa a Cesena) ma il club non vuole lasciare. Dunque, mirino su altri giocatori. La curiosità: il ds D'Agnelli e Agliardi furono protagonisti di un battibecco nel sottopassaggio del Romeno Neri in Rimini-Cesena della stagione scorsa.

LE ALTRE Continua la campagna di rafforzamento del Sasso Marconi Zola che ha riportato in gialloblù Paolo Rrapaj, centrocampista italo-albanese classe '97 dopo l'esperienza a Montevarchi dove ha collezionato.