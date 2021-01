Calcio D, Mezzolara-Rimini si recupera mercoledì 20 alle ore 14,30

Sport

Rimini

| 16:47 - 11 Gennaio 2021

Prosegue incessante il programma dei recuperi stilato dal Dipartimento Interregionale per completare le classifiche dei gironi. Mercoledì 20 gennaio alle ore 14.30 scenderanno in campo ben 42 squadre di sette gironi. Domenica il Rimini affronterà la Sammaurese e sarà una sfida da ex per mister Mastronicola oltre che per Diop e Simoncelli. E dopo il recupero i biancorossi saranno di scena ancora in trasferta contro la Bagnolese.

Il programma del girone D

Aglianese-Corticella

Bagnolese-Correggese

Fiorenzuola-Forlì

Mezzolara-Rimini

Seravezza-Progresso