Riccione, esenzione Cosap estesa fino a fine marzo per pubblici esercizi e ambulanti dei mercati

Attualità

Riccione

| 14:58 - 11 Gennaio 2021

Il mercato di Riccione.

I pubblici esercizi e gli ambulanti del mercato saranno sgravati della Cosap, il canone per l’occupazione delle strade e suolo pubblico, fino al 31 marzo. Lo ha deciso la Giunta del Comune di Riccione visto che "per effetto dell’emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che regionale e locale, volti a contenerne la diffusione e gli effetti, tra cui in ultimo il DPCM 3 dicembre 2020 che ha disposto la sospensione o la limitazione delle attività e dei servizi di ristorazione e del commercio nei mercati".



Il Comune quindi al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza fino al 31 marzo 2021 proroga la gratuità della Cosap all'interno dell'iniziativa "Riccione Winter" e quindi stabilisce che tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, su suolo pubblico non saranno soggetti a Cosap.



"Riccione Winter come Riccione Square Estate sono state due iniziative che hanno permesso ai nostri imprenditori di lavorare nonostante le restrizioni - ha detto l'assessore alle attività produttive, Elena Raffaelli - Come amministrazione siamo convinti che tutelare l'economia della nostra comunità sia in gran parte anche tutelare la nostra città. Riccione ha una ricchezza diffusa tra le sue piccole, medie e grandi imprese di ristorazione, di commercio, di turismo troppo trascurate dalle scelte del Governo. Una grande partita per tutto il tessuto imprenditoriale turistico si deve aprire sul Recovery, sapendo ascoltare gli enti locali, i Comuni soprattutto, che hanno il vero polso della situazione, che conoscono le realtà e quindi le necessità di una comunità. Senza l'ascolto di queste sarà un ennesimo buco nell'acqua sapendo che la politica dei ristori ha le gambe corte, serve invece ridare dignità al lavoro, dare la possibilità di aprire e lavorare alle imprese anche con protocolli più ristretti da ridiscutere con le categorie".