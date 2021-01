Calcio D, Rimini: chiusa la trattativa per Kalagna Gomis

Sport

| 14:40 - 11 Gennaio 2021

A ore arriverà la conferma ufficiale da parte del Rimini, ma l'affare è fatto come riferiscono fonti legate al club lombardo: come anticipato da Altarimini.it, il Rimini tessera Kalagna Gomis centrocampista dall'Arconatese, classe 1996. Lunedì mattina sono state risolte le formalità burocratiche, e probabilmente già da martedì il giocatore sarà a disposizione del tecnico Alessandro Mastronicola.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, ha militato in C per due stagioni nella Pro Piacenza (16 presenze, un gol), in serie D nella Virtus Bergamo (24), nel Nibbiano&Valtidone (Eccellenza) e da due stagioni è all'Arconatese (24 presenze e tre gol il primo anno). E’ uno dei cardini del centrocampo della squadra milanese, forte in fase di interdizione grazie alle sue grandi doti fisiche - è il classico mediano davanti alla difesa, alla Barusso per intenderci - e pericoloso anche sui calci piazzati. Nello schema tattico dovrebbe essere uno dei due mediani davanti alla difesa, il partner di Ricciardi.

LE ALTRE Il Ghiviborgo sha ingaggiato Alessio Cargiolli attaccante spezzino classe '89 che arriva dal Girone B, dove si è messo in evidenza con la maglia del NibionnOggiono con 5 reti. Tanta D ed Eccellenza con le maglie di Derthona, Chiavari Ceparana, Rapallo, Massese, Sestri Levante, Todi, Albissola e Varesina.