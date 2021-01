Calcio D, la ripresa del campionato Under 19 slitta al 13 febbraio

Sport

Rimini

14:01 - 11 Gennaio 2021

Il Dipartimento Interregionale comunica che il campionato Nazionale Juniores Under 19 2020/2021, riprenderà il 13 febbraio con le gare programmate il 31 ottobre e proseguirà per le gare successive con la sequenza già prevista, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero essere emanati. Resta da vedere se, alla luce del nuovo DPCM, la data fissata potrà essere rispettata o ci sarà un nuovo rinvio. Si vedrà.

Si precisa che, per svolgere la suddetta attività,in questo periodo le squadre in ogni caso potranno continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite dal DPCM del 3/11/2020. I recuperi delle gare non disputate, saranno successivamente calendarizzati e pubblicati con Comunicato Ufficiale.