Riapre la biblioteca di Coriano: un posto in servizio civile universale

| 12:11 - 11 Gennaio 2021



Riapre la biblioteca comunale Battarra di Coriano, anche con il servizio di prestito, e presto sarà integrata da un nuovo aiuto, un giovane impiegato in servizio civile universale selezionato dal nuovo bando pubblicato il 21 dicembre, al quale sarà possibile candidarsi online entro l'8 febbraio. Il progetto che lo/la vedrà impiegato si intitola “Biblioteche fra passato presente e futuro” e prevede un rimborso mensile di 439,50 euro. L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.



Il periodo di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile e sono previste l’assistenza sanitaria gratuita e il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici. Tutte le informazioni necessarie, modalità di partecipazione e criteri di selezioni sono pubblicate sul sito del Comune.